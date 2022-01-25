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وزيرا خارجية إيران وتوغو يبحثان التعاون الثنائي

وزيرا خارجية إيران وتوغو يبحثان التعاون الثنائي
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

إستضاف وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان وزير خارجية توغو روبرت دوسي والوفد المرافق.

العالم - ايران

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

ورحب أميرعبداللهيان بوزير خارجية توغو والوفد المرافق له، وأشار إلى أهمية الزيارات المتبادلة التي يقوم بها مسؤولون من البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، والإرادة الجادة لحكومة جمهورية إيران الإسلامية لتوسيع العلاقات مع البلدان الأفريقية، والعلاقات شاملة في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك مع توغو.

في معرض شرحه لإنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات أوضح أميرعبداللهيان قدرات الشركات الإيرانية في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والصحة، مؤكدا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون مع توغو في هذه المجالات.

كما شكر وزير خارجية توغو روبرت دوسي الجانب الإيراني على دعوته له، وأعلن استعداد بلاده لتوسيع العلاقات الثنائية، خاصة في القضايا التجارية والاقتصادية.

ودعا وزير خارجية توغو الشركات الإيرانية إلى المشاركة في برنامج بلاده التنموية، بما في ذلك التعليم والصحة والطاقة.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تشكيل لجنة عمل مشتركة ودراسة إمكانية إنشاء سفارات في عاصمتي البلدين وكذلك تبادل الوفود التجارية.

ودعا وزير خارجية توغو أمير عبد اللهيان لزيارة بلده حيث قوبلت بترحيب الجانب الإيراني.

هذا وقد استقبل الرئیس إبراهيم رئيسي، أمس الاثنین، وزير خارجية توغو.

وقال رئيسي خلال اللقاء، أن الدول الافريقية تزخر بالمصادر الطبيعية والمناجم و الموارد البشرية وتحظى بإمكانيات يمكن توظيفها لتحقيق التنمية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإیرانية تدعم استقلال هذه الدول ونموها وأن طهران ترغب بتمتين العلاقات مع هذه الدول في شتى المجالات خدمة للمصالح المشتركة.

من جانبه قد أكد رابرت دوسي خلال اللقاء الذي جرى أمس أن بلاده تريد إقامة علاقات واسعة وشاملة مع الجمهورية الإسلامية الإیرانية.

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