الاحتلال الأمريكي يواصل استهداف المباني بمدينة الحسكة

العالم - سوريا

وذكرت سانا أنه ولليوم الخامس على التوالي تتواصل الاشتباكات بين “قسد” مدعومة بقوات الاحتلال الأمريكي من جهة وبين الفارين من سجن الثانوية الصناعية الذين تزعم “قسد” أنهم يتحصنون في الأبنية المحيطة بالسجن من جهة ثانية بالتوازي مع قيام طيران الاحتلال الأمريكي الحربي بتدمير عدد من الأبنية السكنية المحيطة في المدينة بينها أبنية كلية الاقتصاد ومدرجات الهندسة المدنية ومقر بناء فرع الجامعة ومرآب الآليات ومعهد المراقبين الفنيين اضافة لعدد من منازل الأهالي في حي الزهور”.

ولفتت إلى أن “قسد” تشن منذ ليل أمس حملة مداهمات للمنازل في حي غويران الشرقي والغربي إضافة إلى حي الزهور واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وأفادت نقلاً عن مصادر محلية بفشل “قسد” مدعومة بقوات الاحتلال الأمريكي في استعادة السيطرة على السجن بعد عدة محاولات لاقتحامه بمشاركة دبابات وعربات برادلي التابعة للاحتلال الأمريكي.

وفي العشرين من الشهر الجاري شهد سجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه “قسد” في مدينة الحسكة ويضم سجناء من إرهابيي تنظيم “داعش” عصياناً لإرهابيي التنظيم تلاه هجوم على بوابات السجن بسيارتين مفخختين وهروب مجموعة كبيرة من المساجين.