تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية

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ففي السعودية، سجلت وزارة الصحة 4 آلاف و451 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 661 ألفا و733 إصابة.

كما سجلت شفاء 5 آلاف و212 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 611 الفا و342 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و924 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديتين.

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة 2834 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 856 ألفا و739 إصابة.

كما سجلت شفاء 4 آلاف و854 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 724 ألفا و864 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 25 ألفا و999 حالة، وذلك عقب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة .

فيما سجل مركز مكافحة الأمراض في ليبيا 3 آلاف و63 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 410 آلاف و821 إصابة.

كما سجل شفاء 463 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 389 ألفا و51 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 5 آلاف و950 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة 14 حالة جديدة .

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 2504 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 830 ألفا و832 إصابة.

كما سجلت شفاء 965 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 770 الفا و423 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2224 حالة، وذلك عقب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة 11 وفاة، و4095 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 12860.

فيما سجلت 543 حالة تعافٍ، لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين 95.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وسجلت وزارة الصحة في العراق، 7 آلاف و693 إصابة جديدة، و9 حالات وفاة.

وتماثل 3 آلاف و25 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و167 ألفا و686 إصابة، والوفيات إلى 24 ألفا و309 حالات، والشفاء إلى مليونين و84 ألفا و403 حالات.