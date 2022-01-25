وزير الطرق الإیراني يتفقد مشاريع الإعمار في قره باغ بآذربيجان

العالم - إیران

جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الطرق وإعمار المدن رئيس الجانب الإیراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إیران وجمهورية آذربيجان يوم أمس الإثنين في اليوم الأول من زيارته لجمهورية آذربيجان وتفقده مع الوفد الرافق له المناطق المحررة في قره باغ، حيث تعرف على عملية تنفيذ مشاريع البنية التحتية والنقل فيها.

ورافق الوفد الإیراني في زيارته التفقدية للمناطق المحررة بمنطقة قره باغ، مساعد رئيس الوزراء رئيس الجانب الآذربيجاني في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين شاهين مصطفى أوف.

وتعرف الوفد الاقتصادي في البداية على ظروف أنشطة المطار الدولي بمدينة فضولي التي وصل إليها الوفد في رحلة جوية مباشرة من طهران، حيث تم الإعلان بأن هذا المطار جرى إنشاؤه في غضون 9 أشهر بعد تحرير المناطق المحتلة المتعلقة بجمهورية آذربيجان.

كما اطلع الوفد على الأنشطة الجارية في إاطار مشروع سكك الحديد "هوراديز-آقبند" الذي يعد جزءا من طريق النقل الدولي في منطقة زنغيلان الواقع على الحدود مع أرمينيا.

وتفقد الوفد الإیراني كذلك عملية بناء المطار الدولي الثاني في زنغيلان بالمناطق المحررة، إضافة إلى تفقد الأنفاق قيد الإنشاء في طريق زنغزور ومشروع سكك الحديد في منطقة "جوجوق مرجانلي" وعدد من المشاريع الطرقية والسككية.

ويجري الوفد الإیراني خلال زيارته التي تستغرق يومين محادثات مع المسؤولين في جمهورية آذربيجان حول آفاق تنمية التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وتتضمن زيارة الوفد اللقاء مع رئيس الجمهورية ومساعد رئيس الوزراء ووزير التنمية الرقمية والنقل بجمهورية آذربيجان.