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مواصلة تقديم المساعدات للعائلات النازحة في الحسكة

مواصلة تقديم المساعدات للعائلات النازحة في الحسكة
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

واصلت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل السورية بالتعاون مع الجهات الإغاثية المحلية تقديم المساعدات للأسر النازحة من الأحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الحسكة إلى وسط المدينة نتيجة استمرار قصف طائرات الاحتلال الأمريكي و“قسد” للمنطقة المحيطة بسجن الثانوية الصناعية في حي غويران.

العالم - سوريا

وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف في تصريح لسانا أن أعداد الأسر النازحة من المنطقة الجنوبية بلغت حتى مساء أمس 3900 أسرة تم تأمينها في خمسة مراكز إيواء مؤقت ولدى الأهالي في المجتمع المحلي في وسط مدينة الحسكة والأحياء الآمنة موضحا انه تم أمس افتتاح مركز إيواء مؤقت في منطقة أراضي حبو وتخديمه بالفرشات والمياه وكل المستلزمات الإغاثية الممكنة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وبعض الجمعيات الخيرية في ظل غياب كامل للمنظمات الدولية العاملة في الشأن الإغاثي والإنساني بمحافظة الحسكة.

ولفت خلف إلى أن عدداً من الجمعيات الأهلية وبالتعاون مع مبادرات المجتمع الأهلي قدموا وجبات الطعام لجميع مراكز الإيواء المؤقت إضافة إلى الاستمرار في تقديم خدمات الطبابة والأدوية والمنظفات الضرورية وحليب للأطفال ومستلزمات أخرى فيما بادر فرع الهلال الأحمر العربي السوري بمنح بطانيات وفرشات إسفنج للمركز المحدث وباقي النواقص في المراكز الأخرى مشيراً إلى أنه تم تجهيز مركز إيواء مؤقت جديد في مركز المدينة تحسباً لأي مستجدات أو أمور طارئة.

وتشهد أعداد الأسر المهجرة من أحياء مدينة الحسكة الجنوبية ازدياداً مضطرداً حيث وصلت آلاف الأسر المهجرة إلى مراكز إيواء مؤقت وسط المدينة عبر الممرات الآمنة التي فتحها الجيش السوري لتأمين الأهالي الذين غادروا منازلهم بسبب تهديدات “قسد” والقصف الذي تقوم به قوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة بذريعة ملاحقة إرهابيين من تنظيم “داعش” هربوا من سجن الثانوية الصناعية بحي غويران.

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مواصلة تقديم المساعدات للعائلات النازحة في الحسكة

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