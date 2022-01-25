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ارتفاع أعداد الأسرى الفلسطينيين المصابين بكورونا في سجن 'إيشل' إلى 75

ارتفاع أعداد الأسرى الفلسطينيين المصابين بكورونا في سجن 'إيشل' إلى 75
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا في سجن "ايشل" إلى 75 إصابة.

العالم - فلسطين

وأكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، أن أعداد الإصابات في صفوف الأسرى مرشحة للزيادة في ظل مماطلة إدارة السجون باتخاذ التدابير والإجراءات الصحية.

وفي وقتٍ سابق، حذر مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية من سرعة انتشار فيروس كورونا بين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب مدير المركز الأسير المحرر رأفت حمدونة بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في أعقاب تزايد أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا.

ووفق تقارير مؤسسات الأسرى؛ فقد وصل عدد المصابين من الأسرى منذ بداية انتشار الوباء لما يقارب من (530) إصابة، في ظل الانتهاكات المتواصلة كمنع الزيارات، والقيام بالمحاكمات الردعية العسكرية من غير محامين، ومنعهم من مراجعة المستشفيات والاكتفاء بمقابلة الطبيب السجان عبر "الفيديو كونفرنس".

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