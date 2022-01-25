روسيا تصدر بيانا تحدد فيه موقفها من الأوضاع في اليمن

العالم - روسيا

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: "تشعر موسكو بقلق من التقارير حول تصعيد الأوضاع في اليمن وحوله".

وتابعت: تفيد المعلومات الواردة بشن غارات جوية مكثفة من 20 إلى 22 يناير على منشآت مدنية وعسكرية وفي 21 يناير تدمير سجن بالكامل في محافظة صعدة، ما أسفر حسب المعلومات الأولية عن مقتل 87 شخصا وإصابة 220 آخرين. وفي محافظة الحديدة تم تدمير مركز اتصالات وتلف كابل تحت البحر ما أدى إلى انقطاع الإنترنت في الجزء الأكبر للأراضي اليمنية.

وأضاف البيان: من جانبهم نفذت "جماعة أنصار الله" ليل 24 يناير قصفا بصواريخ باليستية استهدف قاعدة الظفرة في الإمارات والمنطقة الصناعية في جازان بالسعودية.

وأردفت الخارجية الروسية: "ندعو جميع الأطراف المتورطة في النزاع إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى سقوط ضحايا جدد بين السكان وتفاقم للأوضاع الإنسانية. ننطلق من أن تبادل الضربات والانتهاكات المتعلقة به للقانون الإنساني الدولي تمثل نتيجة مباشرة للأزمة السياسية العسكرية الحادة المستمرة في اليمن منذ نحو 7 سنوات، ويشكل تصعيدها الجديد تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي".

وختمت الوزارة بالقول: "إننا على يقين تام بأن خفض المواجهة وحل المشاكل المتعددة، التي يواجهها اليوم اليمن والتي تشعر بها بدرجة ملموسة الدول المجاورة له، سيسهم بإطلاق عملية تفاوضية شاملة بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة. ونحن مصممون على تقديم دعم نشط للجهود المناسبة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن، هانس غروندبرغ".

ويشن تحالف العدوان السعودي الاماراتي منذ 2015 حربا ظالمة على اليمن سقط خلالها آلاف الابرياء من المدنيين اليمنيين بغارات العدوان، كما يواجه أكثر من ثلثي الشعب اليمني من الجوع وغياب الكهرباء والمحروقات بسبب الحصار الذي يفرضه العدوان على اليمن.