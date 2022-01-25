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إيران وأفغانستان تتباحثان توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية

إيران وأفغانستان تتباحثان توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

تباحث مساعد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابل حسن مرتضوي مع وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان بأفغانستان نور الدين عزيزي على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

العالم - إيران

وتباحث حسن مرتضوي ونور الدين عزيزي، خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، حول تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ودعا عزيزي، خلال اللقاء، إلى تشكيل لجنة حدودية لإيجاد حلول سريعة للمشاكل التجارية عبر الحدود، والتي سيكون لها تأثير كبير على تحسين مستوى العلاقات التجارية بين البلدين.

وشهدت العلاقات التجارية بين إيران وأفغانستان تحسنا على مدى العشرين عاما الماضية، ويبدي الشعب الأفغاني رغبته في استهلاك السلع والمنتجات الإيرانية بفضل تجاربه في جودتها.

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