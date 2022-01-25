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الرئيس الاسد يمنح عفواً عاماً عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي

الرئيس الاسد يمنح عفواً عاماً عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022.

العالم - سوريا

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 3

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:

أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق في 22-6- 1443 هجري الموافق لـ 25-1-2022 ميلادي

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الرئيس الاسد يمنح عفواً عاماً عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي

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