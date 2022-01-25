الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

القيادي في النهضة عماد الخميري: كل مكاسب التونسيين بعد الثورة في مجال الحرية والديمقراطية اليوم مهددة بسبب قرارات الرئيس سعيّد

الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. فضائح مستمرة .. حفل عيد ميلاد جونسون يثير أزمة جديدة

شاهد بالفيديو.. ما وراء دعوة حركة النهضة الاحزاب السياسية بتشكيل جبهة وطنية؟

بالفيديو.. القضاء يصادق على إعادة إنتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي

بدعوة من محمد بن زايد.. رئيس الكيان الاسرائيلي يزور الامارات الاحد القادم

الرئيس الاسد يمنح عفواً عاماً عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي

المبادرة الكويتية إزاء لبنان... هل تنجح رغم مضمونها المفخخ؟