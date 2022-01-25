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ما الرسالة التي نقلها وزير الطاقة السوري للرئيس اللبناني؟

ما الرسالة التي نقلها وزير الطاقة السوري للرئيس اللبناني؟
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون وزير الطاقة السوري غسان الزامل ونظيره اللبناني وليد فياض والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي.

العالم­_لبنان
وفي وقت سابق، وصل وزير الطاقة السوري يرافقه المدراء العامون لشركات ومؤسسات نقل الكهرباء الى لبنان حيث سيتم التوقيع بين لبنان وكل من الاردن وسوريا عند العاشرة من صباح يوم غد الاربعاء في وزارة الطاقة والمياه على اتفاقيتين مع الاردن لتزويد الطاقة الكهربائية من الاردن واخرى مع الاردن وسوريا لعبور الطاقة عبر سوريا الى لبنان.
حيث أبلغ الوزير السوري عون، بتوجيهات الرئيس السوري ​بشار الأسد​، بتقديم التسهيلات لايصال ​الكهرباء​ للبنان، مشيرًا إلى أن توجيهات الأسد تقضي بتقديم كل العون والتسهيلات لتنفيذ هذا المشروع ونحن جاهزون الآن للتوقيع واتينا للشهادة على التوقيع من قبل الجانبين اللبناني والأردني.
و في السياق وصل الليلة وزير الطاقة والمياه الاردني صالح الخرابشة، إلى مطار بيروت الدولي، يرافقه وفد من المدراء العامين لشركات ومؤسسات نقل الكهرباء، لتوقيع اتفاقيتين مع الجانب اللبناني، لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الاردن، حيث استقبله على أرض المطار وزير الطاقة وليد فياض وسفير الأردن لدى لبنان وليد الحديد.

أما وزير الطاقة ​وليد فياض​، فاعتبر أنه من المفترض أن تبدأ الإتفاقية مع ​الاردن​ و​سوريا​ بتغذية ​شركة كهرباء لبنان​ بساعات إضافية بعد الشهرين المقبلين، وأضاف: وضعنا الرئيس عون في جو التعاون الاستراتيجي الحاصل وهو خطوة هامة جدا، ونأمل في التمكن قريبا من تأمين كهرباء إضافية لشبكة كهرباء لبنان بكلفة أرخص وأقل تلوثا.

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