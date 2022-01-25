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الزامل: سوريا تقدم التسهيلات لتزويد لبنان بالكهرباء

الزامل: سوريا تقدم التسهيلات لتزويد لبنان بالكهرباء
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أن سوريا تقدم كل التسهيلات لإتمام اتفاق الربط الكهربائي بين لبنان والأردن عبر الشبكة السورية لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن وفقاً لاتفاق الدول الثلاث في السادس من تشرين الأول الماضي.

العالم - سوريا

وقال الزامل في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني وليد فياض في بيروت اليوم: نقلت إلى الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائي به تحيات الرئيس بشار الأسد ووضحنا توجيهات الرئيس الأسد بتقديم كل العون والتسهيلات حتى يتم تنفيذ هذا المشروع مضيفاً عملنا ما في وسعنا منذ أول اجتماع بأن يكون خط الربط جاهزاً نهاية العام 2021.

وتابع الزامل.. في الـ29 من الشهر الماضي أبلغنا الجانبين الأردني واللبناني بجهوزية الخط وكانت توجيهات الحكومة السورية واضحة بتقديم كل التسهيلات حتى إتمام هذا الاتفاق ونحن جاهزون للتوقيع وحضور التوقيع من قبل الطرفين اللبناني والأردني مشيراً إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها إلى لبنان في سياق تفعيل التعاون العربي العربي بشكل عام.

من جانبه قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض سنقوم غداً بتوقيع اتفاقية عبور الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر سوريا مؤكداً أهمية هذه الاتفاقية في إعادة بناء شراكات تاريخية بين الأشقاء العرب وتأمين كهرباء إضافية إلى لبنان.

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