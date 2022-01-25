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على حب فاطمة (ع).. مبادرة لإدخال السرور إلى قلوبِ الفقراء جنوبًا

على حب فاطمة (ع).. مبادرة لإدخال السرور إلى قلوبِ الفقراء جنوبًا
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

إلى بيوتِ مئاتِ العائلات الفقيرة والمستضعفة في عددٍ من قرى قضاءِ صور في جنوب لبنان  وصلت هذه الهدايا التي قدمتها الهيئاتُ النسائية في حزب الله، ضمن مبادرةٍ أطلقتها في أجواءِ ولادةِ سيدةِ نساء العالمين السيدة الزهراء عليها السلام، والذي يصادفُ هذا العام مع ذكرى ولادةِ حفيدها الإمامِ الخميني قدس سره الشريف.

العالم_لبنان

من مجمعِ الإمامِ الحسين في مدينةِ صور إنطلقت المبادرة، واستفادت منها أكثر من خمسمايةِ عائلةٍ، وصلتها هداياها إلى جانبِ منح ماليةٍ تساعدها على تخطى بعضَ مشقاتِ الحياة ِاليومية.

ويشارك في الحملةِ متطوعاتٌ من المنطقةِ وطالباتٌ من جامعاتِ الوطن، حضرن ليؤكدنَ على إحياءِ ذكرى أهلِ البيت بالأسلوبِ الذي يُحيي ذكراهم في قلوبِ الناس.

وإلى جانبِ سلسلةٍ من المشاريعِ الإجتماعيةِ والتنمويةِ التي يقدمها حزب الله للتخفيفِ من حدة الازمة التي يمر بها الوطن تأتي هذه المبادرة، ومن أجلِ التأكيد ِعلى الولاءِ والوفاءِ لأهل البيت وخط الولايةِ والشهادة.

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على حب فاطمة (ع).. مبادرة لإدخال السرور إلى قلوبِ الفقراء جنوبًا

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