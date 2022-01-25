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افغانستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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رئيسي: تعزيز العلاقات مع موسكو احدى خيارات ابطال مفعول الحظر
رئيسي: اذا وافقت واشنطن على إلغاء الحظر سنقبل بالمفاوضات المباشرة
رئيسي: اذا وافقت واشنطن على إلغاء الحظر سنقبل بالمفاوضات المباشرة
رئيسي: ناقشت في موسكو ازالة الرسوم الجمركية وتدشين ممر الجنوب -الشمال
رئيسي: زيارتي الى موسكو جاءت في إطار العمل على كسر هيمنة الدولار
رئيسي: زيارتي الى موسكو جاءت في إطار العمل على كسر هيمنة الدولار
رئيسي: زيارتي الى موسكو جاءت في إطار العمل على كسر هيمنة الدولار
رئيسي: الاجتماع مع الرئيس الروسي استغرق ثلاث ساعات
رئيسي: زيارتي الى روسيا شملت قضايا مهمة منها إقليمية ودولية
رئيسي: في اولويات سياستنا الخارجية التعامل مع جميع الدول ومنها دول المنطقة
رئيسي: في اولويات سياستنا الخارجية التعامل مع جميع الدول ومنها دول المنطقة
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش
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