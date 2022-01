هاشتاغ '25 يناير' تزامنا مع وسم 'ارحل ياسيسي'

العالم - نبض السوشيال

في التاريخ المذكور اعلاه نزل المصريون بمئات الالاف الى ميدان التحرير بالقاهرة خلال مظاهرات ثورة يناير 2011، حسث يحيي الثوريون المصريون هذه المناسبة في كل عام منذ التاريخ اعلاه وتعاد التغريدات والتعليقات لتصبح حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتصدر الوسوم المتعلقة بها والمتفاعلة معها منصات التواصل على مدار أيام عدة.

وأطاحت ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس الراحل حسني مبارك بعد 3 عقود قضاها في السلطة، عقب 18 يوما من الثورة والاعتصام في ميدان التحرير وترديد شعارات تطالب بـ"العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية" على خلفية تفشي الفقر والفساد والظلم على امتداد عقود.

وتزامن اندلاع ثورة كانون الثاني/يناير مع عيد الشرطة المصرية الـ70، وكان ذلك أحد أهم الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة بسبب ممارسات الشرطة القمعية في عهد مبارك وتحكمها في المشهد السياسي.

وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول أمس الأحد، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، الشعب المصري، بمناسبة ثورة 25 يناير/كانون الثاني، مؤكدا أنها عبّرت عن تطلع المصريين إلى بناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم.

وتوقف ناشطون ومغردون عند هذه التهنئة بوصفها مفارقة، فقد هاجم السيسي ثورة 25 يناير/كانون الثاني أكثر من مرة، وكرر اتهامه لها بأنها كانت وراء خراب البلاد وضياعها، مشيرا إلى أن أحد أسباب هدم الدولة هو تحريك شعبها وتحويله إلى أداة لتدميرها.

ولا يظهر على شاشات القنوات الرسمية والخاصة أي شعار يتعلق بالذكرى الـ11 لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 كما يحدث مع مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 التي يتصدر شعار ذكراها في كل عام جميع القنوات التلفزيونية، وبدلا من وضع شعار 25 يناير تضع القنوات المصرية شعار عيد الشرطة.

وحول الهاشتاغ الثاني (#ارحل_ياسيسي) كتب احد الناشطين المصريين في يوم الرابع عشر من الشهر الجاري مقالا تحت عنوان (لقد كان أسبوعا حافلا بـ"ارحل يا سيسي") قال فيه متسائلا، ماذا يريد عبد الفتاح السيسي من الشعب المصري عندما يخرج علينا بكاريزميته المنعدمة ليعد الجميع بالرحيل من منصبه في حالة مطالبة الشعب له بذلك؟ حدث الأمر قبل ذلك ويحدث في هذه الأيام، وسيحدث بعد ذلك طالما ظل عبد الفتاح السيسي متمسكا بالسلطة يكذب كما يتنفس؛ يضلل الرأي العام ويخاطب الغرب بعبارات بلهاء على شاكلة "انتوا هتحبوا شعبنا أكتر مننا ولا إيه".

ثم يقول الناشط المصري: ارحل يا سيسي ليس مجرد هاشتاج يغرد به ملايين المصريين حول العالم مطالبين الجنرال الأسوأ في تاريخ البلاد؛ في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بالرحيل عن منصبه والتوقف عن سياساته القمعية بحق المصريين، وإنما هو تجسيد لواقع أليم يعاني منه الشعب المصري بمختلف طوائفه تحت حكم السيسي... في بدايات عام 2006 كان المخلوع الراحل حسني مبارك يحتفل مع منتخب مصر لكرة القدم بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية داخل استاد القاهرة، في نفس التوقيت الذي كانت تئن فيه مئات العائلات المصرية بعد فقدانهم أبنائهم في كارثة غرق عبارة السلام، ليخرج مبارك بعد ذلك ساخرا من تلك الكارثة بعبارته الشهيرة: "عبارة من اللي بيغرقوا دول؟".

نواصل الان اهم التغريدات التي غرد بها الناشطون المصريون تحت وسمي (#25_يناير) و(#ارحل_ياسيسي) حيث نشر حساب الناشط المصري (احمد شلبي - Ahmed Shalaby) قائلا:

كتب الراحل محمد يسري سلامة عن # يناير في مصر: "إنها أجمل وأنقى وأنبل حدث في حياتي".

Eleven years. "It is the most beautiful, the most pure, and the most noble event in my life," wrote the late Mohamed Yousry Salama about Egypt's #Jan25.

غرد حساب (مصر الدولية - Egypt international) فيديو مسرب من داخل اقبية التعذيب المصرية وكتب قائلا:

تسريبات فيديوهات عرضت لأول مرة من داخل السجون المصرية .. مصريون معلقون على أبواب الزنازين ومات 2 من الضرب. أول فيديو # ارحل_ياسيسي # تسريبات_سجون_مصر # علي_حسين_مهدي

Leaks of videos shown for the first time from inside Egyptian prisons.. Egyptians hung at the doors of cells and 2 died from beatings first video #ارحل_ياسيسي #تسريبات_سجون_مصر #علي_حسين_مهدي

وفي تغريدة ثانية له نشر حساب (مصر الدولية - Egypt international) صورة لاحد المنتظاهرين المصريين اثناء الثورة حاملا لافتة مكتوب عليها: اللي فات ظلم واللي جاي ظلمات

Best of what was said in January 25th revolution 2011 “What has passed is injustice, and what is coming is darkness”.

غرد الناشط المصري (مستر شلبوكا - Mr. Shalabokaaa) في سياق ذكرياته الشخصية عن ثورة 25 يناير قائلا:

كان حلم سلامٌ على الذين نادوا بالعدالة للجميع .. فظلمهم الجميع سلامٌ على كل من مروا من هنا ... زي دلوقت من 11 سنة كنا بنتفق مع صحابنا هننزل فين فاسكندريه ومكناش عارفين انها هتبقى ثورة .. #25_يناير

كتب حساب الناشط المصري (محمد البروسلي - Mohamed El-Brolosy)

11 عاما منذ اليوم الذي كان يأمل فيه كل مصري بمصر بنزوله لميدان التحرير من أجل "الخبز ، والحرية ، والعدالة الاجتماعية". شيء ما زلنا نرغب فيه ، ليس فقط في مصر ، ولكن في كل جزء من العالم. # ٢٥_يناير # ميدان_التحرير

11 years since the day every Egyptian hoped for a better Egypt in Tahrir Square, for “Bread, Freedom, Social Justice”. Something that we still desire, not only in Egypt, but in every part of the world. #٢٥_يناير #ميدان_التحرير

حساب (خالد نيويورك):

في خطاب ألقاه في ديسمبر ، حث السيسي المصريين على عدم الاحتجاج في ذكرى ثورة #25_يناير5 "لماذا أسمع دعوات لثورة أخرى؟ لماذا تريد أن تخرب [مصر]؟ انه قال مصر اليوم: ديكتاتورية أسوأ مما كانت عليه قبل انتفاضة 2011. # ارحل_ياسيسي

In A speech in December, Sisi exhorted Egyptians not to protest on the anniversary of the uprising of #jan25 “Why am I hearing calls for another revolution? Why do you want to ruin [Egypt]? he said Egypt today: a worse dictatorship than before the 2011 uprising. #ارحل_ياسيسي

غرد حساب الناشط المصري (محمد - M̷O̷H̷A̷M̷M̷E̷D̷) قائلا:

نقول للابله اتركنا واذهب بعيدًا ، لكنه يبقى، أعتقد أنه يفعل ذلك لأنه إما لديه مشكلة في الفهم أو يحبنا أن نلعب ونغني #ارحل_ياسيسي

we tell balha leave us and go away but he just stay I think this becoz either he has comprehension problem or loves us to cur,sing #ارحل_ياسيسي