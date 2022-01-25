استقالة رئيس مجلس ادارة الشركة الاسرائيلية المطورة لبرنامج 'بيغاسوس' التجسسي

العالم - الاحتلال

وأكدت الشركة لوكالة "فرانس برس" استقالة آشر ليفي من منصبه الذي تسلمه في العام 2020.

وكانت "إن إس أو" الصيف الماضي في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتباراً من 18 تمّوز/ يوليو وكشف أنّ برنامج "بيغاسوس" سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافياً و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة.

ويمكن للبرنامج بمجرد تحميله على هاتف جوال اختراق الهواتف الخلوية والاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور على الهاتف وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

والأسبوع الماضي، تعهّد وزير "العدل" الإسرائيلي بإجراء تحقيق كامل في مزاعم استخدام برنامج "بيغاسوس" على إسرائيليين، بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد رئيس الحكومة السابق بنيامين نتانياهو.

وقال ليفي في بيان لشركته ومقرها في تل أبيب إن "لا صلة بين الاستقالة من منصبي والمنشورات الأخيرة المرتبطة بـإن إس أو، بعكس ما روّج له إعلاميا مؤخرا".

وأشار إلى أن "أي محاولات آنية لإظهار أن الاستقالة مردها لأي منشور متعلق بإن إس أو هي خاطئة تماما".

وأضاف أنه بعد تغيير ملكية الشركة العام الماضي "بقيتُ في المنصب حتى تم تعيين بديل".

وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أدرجت الولايات المتحدة "ان.اس.او" في قائمة الشركات التي تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.

لكن الشركة تزعم إن برنامجها يساعد في مكافحة الجريمة، رغم أن المحققين وجدوه على هواتف صحافيين ومعارضين.

وفي الشهر ذاته، أعلن عن تنحي الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية إسحق بينبيستي من منصبه.

ولاحقا، أعلن مسؤول فلسطيني اختراق الهواتف الذكية التابعة لـ"ثلاثة مسؤولين" في وزارة الخارجية الفلسطينية.

وأعلنت مجموعات حقوقية أيضا أن السلطات الإسرائيلية اخترقت الهواتف الذكية لستة ناشطين فلسطينيين يعملون في منظمات غير حكومية فلسطينية صنفها الكيان الاسرائيلي على أنها "إرهابية" مؤخرا.