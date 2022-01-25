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ماكرون: توافق فرنسي ألماني على مواصلة الحوار مع روسيا

ماكرون: توافق فرنسي ألماني على مواصلة الحوار مع روسيا
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تتفق وألمانيا على أهمية مواصلة الحوار مع موسكو وخفض التصعيد بينها وبين كييف.

العالم - اوروبا

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي من برلين مع المستشار الألماني، أولاف شولتس: "ندعو لخفض التصعيد (بين روسيا وأوكرانيا)، وألمانيا وفرنسا موحدتان في هذا الشأن"، مضيفا أنه "يجب التوصل لحل سياسي في دونباس، ومواصلة الحوار الجدي والصارم مع روسيا".

وتابع الرئيس الفرنسي أنه "يجب الحفاظ على كل القنوات الدبلوماسية لإعادة روسيا إلى طريق خفض التصعيد"، مؤكدا: "نحضّر سويا لرد قوي في حال حصل اعتداء روسي، والثمن سوف يكون غاليا".

وكشف أنه سيتواصل مع الرئيس الروسي صباح الجمعة المقبلة في الشأن الأوكراني، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لا يجب أن نستسلم ولا أن نتخلى عن المفاوضات".

من جانبه، جدد المستشار الألماني تأكيد بلاده على موقفها من عدم تسليم أسلحة لأوكرانيا في مواجهة ما تعتبره تهديدا روسيا.

وقال شولتس: "لن نوفر أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، وثمة أسباب لذلك"، مضيفا: "نريد مساعدة أوكرانيا وفق مسؤولياتنا الدولية".

وتابع شولتس: "لا يجب أن نخوض في نوايا رئيس دولة ما، نريد فقط تعزيز أمن أوروبا"، في إشارة إلى ما يعتبره الغرب نية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغزو أوكرانيا.

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