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اللواء الموشكي: إعصار اليمن الثانية تؤكد على تنامي قوة الردع اليمنية

اللواء الموشكي: إعصار اليمن الثانية تؤكد على تنامي قوة الردع اليمنية
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء "علي الموشكي"، عملية إعصار اليمن الثانية تأكيدا على عظمة تنامي قوة الردع اليمنية وأنها أضحت مؤهلة للوصول إلى عمق دول العدوان.

العالم - اليمن

وقال اللواء الموشكي في مداخلة مع قناة المسيرة، مساء الثلاثاء، إن “عملية إعصار اليمن الثانية أكدت بأن لدينا وفرة من الأسلحة النوعية والكوادر والمعلومات الهامة” ، مبينا أن على دول العدوان أن تعلم يقينا بأنها أضحت تحت المجهر وأننا نملك بنكا من الأهداف الحساسة والدقيقة.

وجدد التأكيد على أن اليمن باتت لديه أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة تصل إلى حيث يريد وإلى داخل أي دولة معتدية أو مساندة للعدوان.

وأشار اللواء الموشكي إلى أن استهداف القوات المسلحة اليمنية، لقاعدة الظفرة يعد رسالة هامة كونها تعد منطلقا لطائرات حربية تقصف أبناء شعبنا اليمني، مشددا على أنه لا موانع لدينا على الإطلاق في الدفاع عن مواطنينا وأراضينا مهما كانت.

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