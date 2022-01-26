الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزيرا الخارجية الايراني والقطري يتبادلان خلال محادثات هاتفية وجهات النظر حول القضايا الاقليمية وتبني تقوية الدبلوماسية والحوار لحل المشاكل

الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تبون: اتفقت مع السيسي على توسيع التشاور بشأن للقمة العربية في الجزائر

في اقل من 3 ساعات: طيران العدوان يشن 23 غارة على صنعاء وضواحيها ومحافظة ذمار

الأسرى الفلسطينيون يقررون التصعيد ضد الاحتلال تضامنا مع الأسير أبو حميد

الداخلية السودانية تكشف تفاصيل مقتل ضابط رفيع المستوى في الخرطوم

اشتباكات سجن الصناعة في الحسكة وأسباب تأخر الحسم 

حصيلة قياسية.. فرنسا تسجل أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا