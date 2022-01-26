من اتخذ قرار حذف الحريري من العمل السياسي بلبنان؟

خاص بالعالم

وقال حدرج في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان خطوة سعد الحريري بالانسحاب من المشاركة في الانتخابات وتعليق العمل السياسي، كانت متوقعة منذ عدة اشهر، معتبراً ان قرار الحريري هذا انما هو جاء تكراراً لمسرحية فاشلة التي سبق ان ادّاها في الرياض عندما استقال وقال ان قرار استقالته كان طوعياً، فيما كل الوقائع اثبتت ان الاستقالة كانت بإرادة سعودية.

واوضح حدرج، ان الحريري ليس بيتاً سياسياً ولا حزباً عريقاً لبنانيا ولكنه نشأ بارادة وتمويل ودعم لتحقيق اهدافا سعودية، وبالتالي عندما فشل الحريري، ولذا فان الذي انشأ هذا البيت السياسي اتخذ قرارا باغلاقه الآن.

ونوّه حدرج ان ما حصل ليس تعليقاً للعمل السياسي بل تعليقا لحزب تيار المستقبل بحيث لم يعد له وجود على الساحة، واعتبره ان هذا مرهوناً بما ستظهره الايام المقبلة، مؤكداً ان هناك دوراً امريكياً سعودياً حقيقياً يقف وراء هذا الامر.