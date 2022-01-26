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البحرية الأمريكية تبحث عن مقاتلة إف-35 سقطت في بحر الصين الجنوبي

البحرية الأمريكية تبحث عن مقاتلة إف-35 سقطت في بحر الصين الجنوبي
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

قالت البحرية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنها تجري ترتيبات لاستعادة طائرة حربية من طراز "إف -35 سي"، سقطت في بحر الصين الجنوبي بعد حادث هبوط هذا الأسبوع.

العالم - الأميركيتان

كانت البحرية الأمريكية أعلنت أمس إن سبعة من العسكريين الأمريكيين أصيبوا في حادث يوم الاثنين على سطح حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون.

قال المتحدث باسم الأسطول السابع للولايات المتحدة، الملازم نيكولاس لينجو، "أستطيع أن أؤكد أن الطائرة اصطدمت بسطح حاملة الطائرات أثناء الهبوط ثم سقطت في الماء".

وأضاف"البحرية الأمريكية تقوم بترتيبات عملياتية لاستعادة الطائرة إف -35 سي".

وبسؤاله عن تقرير صحفي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يشير إلى وجود مخاوف من أن الطائرة قد تقع في أيدي بكين، التي تطالب بمعظم بحر الصين الجنوبي، رد قائلا، "لا يمكننا التكهن بنواياهم في هذا الشأن".

كان هذا هو ثاني حادث تحطم لطائرة من طراز F-35، من صنع شركة لوكهيد مارتن، خلال ما يزيد قليلا عن شهرين.

تحطمت طائرة F-35 مملوكة لبريطانيا في البحر الأبيض المتوسط ​​في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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