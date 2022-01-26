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تبون: اتفقت مع السيسي على توسيع التشاور بشأن للقمة العربية في الجزائر

تبون: اتفقت مع السيسي على توسيع التشاور بشأن للقمة العربية في الجزائر
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه اتفق مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة توسيع التشاور تمهيدا للقمة العربية في الجزائر.

العالم - الجزائر

وأكد تبون، خلال مؤتمر صحفي للرئيسين، أن المحادثات بين الجانبين "خلصت إلى توافق تام في الرؤى ووجهات النظر".

وبخصوص الملف الليبي، أكد السيسي توافقه مع نظيره الجزائري "على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا".

كما أكد الرئيس المصري أن المحادثات تطرقت إلى قضية "الأمن المائي" وجهود تعزيزه على الساحة الأفريقية، مضيفا أن "رؤانا وتطابقت على ضرورة التوصل لاتفاق شامل بشأن سد النهضة".

وكان السيسي استقبل، الثلاثاء، نظيره الجزائري بقصر الاتحادية لعقد مباحثات حول العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية.

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تبون: اتفقت مع السيسي على توسيع التشاور بشأن للقمة العربية في الجزائر