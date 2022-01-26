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ألمانيا..البدء بمحاكمة امرأة عائدة من سوريا بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي

ألمانيا..البدء بمحاكمة امرأة عائدة من سوريا بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

بدأت ألمانيا بمحاكمة امرأة ألقي القبض عليها خلال عودتها من سوريا بتهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

العالم- أوروبا

وتدين محكمة أمن الدولة في مدينة ناومبورغ الألمانية المرأة بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي، والمساعدة في الاتجار بالبشر وانتهاك قانون الرقابة على الأسلحة وانتهاك قانون الأسلحة.

وبحسب الادعاء العام الاتحادي، فإن المتهمة البالغة من العمر 22 سنة، سافرت إلى سوريا عبر تركيا عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاماً، وانضمت إلى التنظيم الارهابي وتزوجت من ارهابيي داعشي، واستعبدت معه فتاة إيزيدية، كما أنها كانت تبحث عن نساء لضمهن إلى التنظيم الارهابي.

ويُزعم أن السيدة، التي لديها طفلان في سوريا، كانت تمتلك أيضًا مسدسًا نصف آلي وبندقية هجومية لإثبات انتمائها إلى التنظيم الارهابي.

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ألمانيا..البدء بمحاكمة امرأة عائدة من سوريا بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي

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