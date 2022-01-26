"فيسوك" تحجب موقع قناة "هيسبان تي في" بذريعة تضحك الثكلى 

العالم - ايران

وفي تفاصيل الخبر فقد الغت "فيسبوك" بشكل دائم" صفحة "هيسبان تي في " التي تضم أكثر من 1400000 متابع ، دون إشعار مسبق.

وفي الوقت الحالي ، تستخدم القناة صفحة بديلة أخرى هي : www.facebook.com/nexolatino ، حيث تنشر أهم الأخبار ومحتويات القناة .

وكان قد تم حظر الصفحة المحذوفة حديثا في 18 أكتوبر الماضي بشكل "مؤقت" ، ولم تستجب الشبكة الاجتماعية أبدا بشكل صحيح لطلبات استئناف الإجراء ، التي قدمتها قناة "هيسبان تي في" .

وإزاء هذا الموقف ، تقدم رؤساء القناة بشكوى في هذا الصدد ، لكن الشبكة ادعت بأنها لا يمكنها حل هذه المشكلة ، نظرا لوجود عدد أقل من المراجعين المتاحين بسبب جائحة كورونا .

والمضحك المبكي ان الاجراء جاء عقابا على ما وصف بـ "مشاركة محتوى إباحي" ، وهو اتهام لا أساس له ، لأن الكشف عن هذا النوع من المحتوى غير قانوني وفقا لقوانين جمهورية إيران الإسلامية نفسها.

يشار الى ان موقع "هيسبان تي في" كان دائما هدفا للرقابة والضغوط من قبل الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات ، مثل "غوغل" و "اينستغرام" و "فيسبوك" . فعلى سبيل المثال يحجب غوغل قناة "هيسبان تي في" على الرغم من محتواها الواضح على موقع "يوتيوب" .

كما فرضت إدارة (فيسبوك) خلال الاعوام الماضية قيودا صارمة على قناة "العالم" وهددت مرارا بإغلاق صفحتها التي يتابعها أكثر من 6 ملايين متابع، كما قامت إدارات كل من تويتر وإنستغرام ويوتيوب، بشكل متكرر وبذرائع كاذبة بحظر حسابات القناة، التي يتابعها ملايين المشاهدين".

وقد شجبت الجمهورية الاسلامية الايرانية كرارا ومرارا القمع الذي تتعرض له وسائلها الإعلامية باعتباره "انتهاكا صارخا لحرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات".