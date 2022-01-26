57 الف طالب عراقي يدرسون في إيران

العالم - ايران

والتقى دادش بور مساعد وزير العلوم العراقي "حازم باقر طاهري" ووفدا من وزارة التعليم العالي والابحاث العلمية العراقية لبحث التعاون بين وزارتي العلوم الإيرانية والعراقية.

وأضاف: "نشعر بالمسؤولية تجاه جميع الطلاب الاجانب خاصة الطلاب العراقيين، كون العراق من دول الجوار وتربطنا علاقات ثقافية ودينية مشتركة معه.

وتابع مساعد وزير العلوم: نأمل في توفير فرص بحثية قصيرة المدى للطلاب في البلدين، ولا ينبغي أن تكون هذه الفرص متوفرة من جانب واحد حتى يتمكن الطلاب الإيرانيون ايضا من الحصول على مثل هذه الفرص .

واكد على ضرورة تشكيل لجنة علمية مشتركة بين إيران والعراق لتوظيف الامكانيات التي يتمتع بها البلدان.

من جانبه اعرب مساعد وزير العلوم العراقي حازم باقر عن شكره على عقد هذا الاجتماع وقال: "نرغب في دراسة فرص التعاون و أوضاع الطلاب العراقيين في ايران حتي نتمكن من اتخاذ إجراءات لحل مشاكلهم بما فيها تقليل فترة اصدار تأشيرات الدخول لهم.

وأضاف من مدعاة الفخر أن يدرس الطلاب العراقيون في إيران حيث تقف الجامعات الإيرانية على مسافة واحدة من الطلاب العراقيين والإيرانيين".

واعلن عن استعداد العراق لاعطاء منح دراسية للطلاب الايرانيين بعد التنسيق مع الجانب الايراني بهذا الخصوص.

واكد نسعى في وزارة العلوم العراقية إلى تنفيذ الاتفاقية التي وقعها البلدان في السنوات الأخيرة بشأن تبادل الأساتذة واقامة الدورات العلمية المشتركة واعطاء المنح الدراسية قصيرة وطويلة الأمد.