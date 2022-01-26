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الكاظمي يصل إلى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في محافظة نينوى برفقة وفد أمني

الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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