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توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين الاردن ولبنان عبر الاراضي السورية

الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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