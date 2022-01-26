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رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الهندي باليوم الوطني لبلاده

رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الهندي باليوم الوطني لبلاده
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس الجمهورية اية الله "سيد ابراهيم رئيسي" برقيتي تهنئة لنظيره الهندي ورئيس وزراءه هنأهما بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للهند.

العالم - ايران

وهنأ رئيسي في برقيتين منفصلتين الرئيس الهندي "رام نات كوويند "ورئيس الوزراء "نارندرا مودي" بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لهذا البلد.

وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الوطنية، معربا عن امله في ارتقاء مستوى العلاقات والتعاون بين البلدين في جميع الاصعدة وفي اطار مصالح الشعبين نظرا الى الامكانيات المتاحة في البلدين.

وقال رئيسي إن الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية الهند، لديهما ثقافة وحضارة عريقة في القارة الاسيوية، وتتمتعان دائما بعلاقات ممتازة، متمنياً لحكومة وشعب جمهورية الهند مزيداً من التطور والتقدم والازدهار.

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