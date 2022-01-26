اانقطاع الكهرباء في وزارة الطاقة اللبنانية قبل توقيع الاتفاق لاستجرار الكهرباء

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ووقع ​وزير الطاقة ​ اللبناني وليد فياض، مع وزيري الطاقة السوري ​غسان الزامل​، والأردني صالح الخرابشة، اتفاقية الشراء بين ​لبنان وسوريا​، واتفاقية العبور بينهما وبين الأردن.

وفي هذا الإطار، أشار فياض إلى إننا سنؤمن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الاردن ومؤازرة الاشقاء في سوريا، ونعول على هذا العمل العربي المشترك، لكي نوسع التعاون بين الدول العربية، لافتاً إلى أن ما كان من المفترض انجازه بـ 6 اشهر، تم انجازه بشهرين، ويبقى موضوع التمويل من البنك الدولي الذي سنعمل عليه باسرع وقت ممكن لتصبح هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

وشدد فياض على إننا نعمل كذلك على توقيع عقد الغاز العربي بقيادة الشقيقة مصر، ووقوف الاردن وسوريا معنا بهاتين الاتفاقيتين.

من جهته، لفت الخرابشة إلى أنه خلال هذه اللحظة التاريخية، نوقع عقد تبادل الطاقة الكهربائية واتفاقية العبور مع لبنان وسوريا. وأهمية هذا العقد أننا نعزز التواصل والتعاون بين دولنا وعلاقاتنا التاريخية المستمدة من قيادات في هذه البلدان، ونحن ملتزمون بالتعاون فيما بيننا لمصلحة الجميع.

ورأى أن أي تعاون بين الدول العربية هو مصلحة للجميع، ونتأمل من هذا الاتفاق أن يتحسن مستوى الخدمة فيما يتعلق بالكهرباء بلبنان، مؤكداً أن "هذا يفتح بابا لمزيد من التعاون في مجالات أخرى، ويشجعنا على السير للأمام". وأوضح أن "هناك جهد كبير لتجهيز الشبكة، حيث أصبحث جاهزة لنقل البطاقة للأردن عبر الشبكة السورية للبنان.

إلى ذلك، شدد الزامل على أن الحكومة السورية بالتأكيد كانت تصر على انجاح هذا الملف بأسرع ما يمكن، وبالطبع انجزنا كل الأعمال التي تعهدنا بإنجازها بالمدة المحددة، وهذا بداية للتعاون العربي العربي، كما سيكون طاقة خير وبداية لتعاون أكثر في كافة المجالات.