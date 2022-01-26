التوقيع على اتفاق الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سوريا

العالم-لبنان

وصرح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال التوقيع على اتفاقيتي تزويد ونقل الكهرباء من الأردن وسوريا إلى لبنان: "سنؤمن 250 ميغاواط من الكهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الأشقاء في سوريا ونعول على هذا العمل العربي المشترك لكي نوسع التعاون بين الدول العربية".

وأضاف الوزير اللبناني، أن تطبيق اتفاق استجرار الطاقة يبقى بانتظار تمويل البنك الدولي، الذي من المنتظر أن يتم خلال الشهرين المقبلين، كذلك أشار إلى أنه يتم العمل على توقيع عقد الغاز العربي بقيادة مصر والتعاون مع الأردن وسوريا.

من جهته أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، إلى أهمية اتفاق استجرار الطاقة، وقال إن الاتفاق يأتي في ظرف لبناني حساس. وأكد الوزير الأردني، أن المملكة ملتزمة بالتعاون ومساعدة لبنان وكل الدول العربية.

بدوره قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، خلال مراسم التوقيع، إن "الخطوة ستكون فاتحة خير وبداية تعاون في سائر الملفات ونحن جاهزون لتوقيع الاتفاقية".

وأضاف، أن سوريا أنجزت كامل الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان عبر سوريا وستقدم كل التسهيلات لإتمام الاتفاق.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكد وزير الكهرباء السوري أن الجانب السوري جاهز فنيا للربط الكهربائي مع الأردن.

وعن بنود الاتفاق، أفاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، في أكتوبر الماضي، إن كمية الطاقة الكهربائية التي سيزود الأردن بها لبنان تبلغ نحو 150 ميغاواط من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا، و250 ميغاواط من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل.