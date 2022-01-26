ما الذي قاله الوزير زامل عن اتفاق الربط الكهربائي مع لبنان؟

العالم-سوريا

وتم الأربعاء التوقيع على اتفاق لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن، واتفاق حول نقل الطاقة الكهربائية عبر الأراضي السورية.

وأكد الوزير السوري دعم بلاده للخطوة، وقال: "ندعم بشكل دائم كل مراحل التعاون العربي، وسوريا كانت تصر على إنجاح الملف بأسرع ما يمكن وكان ذلك بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة على المهمات التي أنجزت بوقت قياسي".

وأضاف الوزير قائلا: "نحن نعتبر هذا الإنجاز مميز ونحن في سوريا من أول الدول التي تسعى إلى التعاون العربي العربي في جميع المجالات".

ومن المخطط أن تحصل لبنان على 250 ميغاواط من الكهرباء من الأردن، وفقا لتصريحات أدلى بها وزير الطاقة اللبناني وليد فياض بعد مراسم التوقيع.

وأضاف الوزير اللبناني، أن تطبيق اتفاق استجرار الطاقة يبقى بانتظار تمويل البنك الدولي، الذي من المنتظر أن يتم خلال الشهرين المقبلين.