الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢
١١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

لافروف: الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول كسب تفوق أحادي الجانب مع تجاهل مصالح الآخرين لكن العالم نضج ولم يعد أحادي القطب

الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هدوء حذر يخيم علی أحياء الحسكة في سوريا

واشنطن طلبت من عباس وقف دفع الرواتب للاسرى

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 26-01-2022

ليبيا.. صالح يمهد لسحب البساط من تحت أقدام حكومة الدبيبة

العراق.. ضبط خمسة صواريخ معدة للاطلاق على قضاء الكرمة

شاهد.. وسم الامارات دولة غير آمنة يجتاح مواقع التواصل