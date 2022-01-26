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مسيرات في ايران يوم الجمعة دعما للشعب اليمني

مسيرات في ايران يوم الجمعة دعما للشعب اليمني
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس مجلس التنسيق للاعلام الاسلامي في محافظة طهران حجة الاسلام محسن محمودي بان مسيرات ستنطلق في طهران وانحاء البلاد بعد صلاة الجمعة دعما لحقوق الانسان في اليمن وادانة الجرائم المرتبكة بحقه من قبل قوى العدوان بقيادة السعودية.

العالم - ايران

وقال حجة الاسلام محمودي في تصريحه اليوم الاربعاء خلال اجتماع لجنة احياء عشر الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، المنعقد في مرقد الامام الراحل (رض): ان شعب اليمن يتعرض اليوم لمقاطعة خبرية تحت ضغوط الاستكبار العالمي والهجمات الوحشية من قبل السعودية المجرمة ومن مسؤوليتنا نحن بصفة ام القرى للعالم الاسلامي ان ندعم هذا الشعب المظلوم.

واضاف: تقرر ان يتم ايصال نداء المناداة بالحق الذي يرفعه الشعب اليمني المظلوم، من قبل شعب ايران الاسلامية الى اسماع العالم بعد اقامة صلاة الجمعة.

ودعا رئيس لجنة عشرة الفجر للثورة الاسلامية في محافظة طهران الشعب الايراني في كل انحاء البلاد خاصة طهران للمشاركة الحماسية في هذه المسيرات لاعلان التضامن مع مظلومي العالم وادانة المجازر المرتكبة بحق شعب اليمن المظلوم خاصة النساء والاطفال.

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