أمير قطر سيزور واشنطن نهاية الشهر الجاري

العالم - قطر

وبحسب الوكالة، فإن أمير قطر سيبحث في واشنطن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز "الشراكة" بين البلدين.

إلى ذلك أفاد البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ملفات هامة خلال زيارته المرتقبة لواشنطن في 31 يناير.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن يتطلع إلى الترحيب بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض في 31 يناير 2022".

واعتبر أن هذه الزيارة توفر فرصة للرئيس والأمير للتشاور حول مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الأمن والازدهار في الخليج (الفارسي) والمنطقة، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ودعم شعب أفغانستان، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بحسب البیان.