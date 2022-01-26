شاهد.. وسم الامارات دولة غير آمنة يجتاح مواقع التواصل

العالم - الامارات

ولكن بعد التبرير، تبين ان ما تم قصفها هي خلاطة أسفلت مملوكة لشركة مقاولات يمنية تعمل في تعبيد الطرقات، وصاحبها هو رجل الأعمال جابر علي الميو. وأودی القصف بحياة اربعة اشخاص مدنيين واصابة اثنين اخرين يعملون في الشركة.

في المقابل، القصف الحقيقي هو ما تعلنه القوات اليمنية. والمقصود هنا قصف قاعدة الظفرة الإماراتية حيث تتواجد قوات اميركية. تقارير اعلامية اميركية كشفت عن مصادر في وزارة الدفاع ان الجنود الاميركيون (الموجودون في القاعدة لحماية الامارات) فروا اثناء القصف واختبئوا في الملاجئ.

واجتاح مواقع التواصل، وسم الامارات غير آمنة، حيث بلغ الترندنغ بعد قصف العاصمة الإماراتية ومدينة ابو ظبي.

وعلق "حِمْيَرْ زاهر" حول الموضوع كاتباً:"قصف قاعدة الظفرة رسالة للامريكيين، وقصف ميناء دبي سيكون رسالة للعالم".

وغرد "مجدي عقبة":"الفشل أن تحاول تهويل تقدم بسيط في منطقة ما بهدف التغطية على تأديب الامارات في عقر دارها بضرب قاعدة الظفرة التي تضم قوات أمريكية وفرنسية وغيرها وضرب أهداف حساسة أخرى. هذا الانتصار الكبير لا يمكن تغطيته لو رجعتم إلى نهم، فما بالكم بتقدم بسيط في حريب بمأرب".

اما "هشام سنان" فكتب ساخراً:"ثلاثة الاف وخمسمئة جندي أميركي في قاعدة الظفرة في ابوظبي لحماية الامارات، وما إن بدأ الهجوم تركوا شعب الامارات وحجزوا الملاجئ".