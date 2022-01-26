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ليبيا: القبض على وزير الصحة ومساعده لتورطهما بقضايا فساد

ليبيا: القبض على وزير الصحة ومساعده لتورطهما بقضايا فساد
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب النائب العام في طرابلس الليبية، سجن وزير الصحة علي الزناتي ووكيل وزارته سمير كوكو، وفق ما نقل موقع "ليبيا الحدث" اليوم الأربعاء.

العالم- ليبيا

وقال مكتب النائب العام في إيجاز صحافي: إن النيابة تحقق منذ الثلاثاء مع وزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة، بسبب الإخلال "بلائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد" وبعد "توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بالتكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة" والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أسست في 10 أغسطس (آب) 2021، رغم أنها لاتملك الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها".

وأضاف: "أمام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهى وكيل النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية".

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