العالم - بانوراما

وقال الكرملين إن العقوبات هذه ليست مؤلمة ولكنها مدمرة على المستوى السياسي.

وفي هذه الوقت تجري روسيا مناورات في روسيا البيضاء تمهيدا لتدريبات مشتركة معها في الشهر المقبل.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان جماعة قسد المدعومة من قوات الاحتلال الاميركية في شمال شرق سورية، أنها استعادت السيطرة الكاملة على سجن الصناعة بعد هجوم جماعة داعش الوهابية وسيطرتها عليه لعدة أيام.

فيما اوضح المرصد السوري المعارض، أن عناصر داعش ربما لا يزالون مختبئين في بعض اقسام السجن.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.