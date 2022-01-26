الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

'ستيفاني وليامز' في إحاطة بشأن 'إعادة دمج التشكيلات المسلحة' في ليبيا

'ستيفاني وليامز' في إحاطة بشأن 'إعادة دمج التشكيلات المسلحة' في ليبيا
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لليبيا، ستيفاني وليامز، اليو م الأربعاء أنها حضرت يوم الثلاثاء في قاعدة أبوستة البحرية بطرابلس اجتماعا بشأن إعادة دمج التشكيلات المسلحة.

العالم- ليبيا

وأوضحت وليامز في تغريدات على حسابها في "تويتر": أن رئيس لجنة 410 الخاصة بتسريح وإعادة دمج التشكيلات المسلحة (القوات المساندة) أحاطها بـ"عمل اللجنة وخططها لإعادة دمج التشكيلات المسلحة / القوات المساندة، على أساس فردي، وعلى امتداد الوطن في مؤسسات الدولة، وكذلك في القطاع الخاص".

وقالت المبعوثة الدولية بهذا الشأن: "وأكدوا لي أن ليبيا قادرة على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لكن هذا يتطلب الاستقرار والحد من التدخل الأجنبي".

وأفادت: أنها ناقشت بهذه المناسبة أيضا "السبل التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها دعم عمل لجنة نزع السلاح، بما في ذلك من خلال تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى".

روابط ذات صلة

ستيفاني ويليامز تؤكد أنها تضغط من أجل إجراء انتخابات في ليبيا في يونيو المقبل

ستيفاني ويليامز: نأمل أن يعالج نواب البرلمان طلبات المفوضية الوطنية للانتخابات

ليبيا..المجلس الرئاسي يبحث مع ويليامز مستجدات العملية السياسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي: مستعدون لنضع امكاناتنا في متناول اشقائنا في اذربيجان

تواصل تساقط الثلوج في لبنان وانقطاع الطرق الجبلية

'طالبان' تكشف تفاصيل اللقاء في أوسلو

شاهد.. ’قسد’ تعلن سيطرتها على سجن الصناعة بالكامل

ميقاتي يشكر سوريا والأردن بعد توقيع اتفاقية استيراد الطاقة

شاهد/ العراق يسجل ارتفاعا ملحوظا بإصابات ووفيات كورونا