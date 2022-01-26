السيسي إلى الإمارات في زيارة رسمية لبحث التطورات الإقليمية

العالم- مصر

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في بيان له إلى أنّ "زيارة الرئيس المصري للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية – الإماراتية، وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية، وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الصعد".

وبحسب البيان، من المنتظر أن يبحث السيسي مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد، جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والإمارات، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية، و"ذلك في ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية".

في سياق منفصل، يتوجه رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ، الأحد المقبل، إلى أبوظبي، في أول زيارة له إلى الإمارات، وذلك تلبية لدعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وذكر مكتب هرتسوغ في بيان أنّ الأخير سيجتمع خلال زيارته مع ولي عهد إمارة أبوظبي محمد بن زايد، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، بالإضافة إلى نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.