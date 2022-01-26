الارصاد الجوية تكشف ذروة المنخفض القطبي في سوريا !!

العالم - سوريا

وبحسب ما ذكرته الأرصاد الجوية السورية فإن الطقس اليوم سيكون بين الغائم جزئياً والغائم بشكل عام مع استمرار هطول أمطار تكون غزيرة أحياناً على المناطق الساحلية ويمتد الهطول تدريجياً لباقي المناطق خلال ساعات بعد الظهر ويكون ثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 1200 متر.

وأضافت: “كما تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية وتزداد الفعالية مساء وينخفض مستوى الهطول الثلجي حتى 900 متر وما دون وذلك على المناطق الشمالية والجزيرة”.

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس ليلاً سيكون شديد البرودة، وحذرت من تشكل الجليد في أغلب المناطق المرتفعة وحدوث الصقيع وتشكل الضباب.

وقال رئيس مركز التنبؤ بالمديرية العامة للأرصاد الجوية شادي جاويش: “إن المنطقة الجنوبية منذ ساعات صباح اليوم بدأت تتأثر بالمنخفض الذي سيمتد تأثيره خلال ساعات بعد الظهر ليشمل مختلف المناطق ومن المتوقع أن تشهد هطولات ثلجية على المرتفعات 1200 متر وليلاً على المرتفعات الأقل من 1000 إلى 700 متر، وستكون في المناطق الداخلية ومنها دمشق خفيفة وغير تراكمية”، وفقاً لما ذكرته “سانا”.

من جهتها أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد والضباب.