السودان: وقفات احتجاجية رفضا للتدخلات الأجنبية

العالم- السودان

و رفع مئات المحتجين الأعلام السودانية أمام سفارتي بريطانيا والنرويج، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونتيامس" في العاصمة.

وحمل المحتجون لافتات مدون عليها عبارات أبرزها "احترام السيادة الوطنية" و"القرار الوطني أو الرحيل" و"لأننا دولة ذات سيادة نرفض تدخلكم في شؤوننا الداخلية".

كما رددوا هتافات أبرزها "ما عايزينك (لا نريدك) يا فولكر وما تدخل يا فولكر"، في إشارة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس.

وبحسب شهود عيان انطلقت مظاهرات شعبية في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور (غرب) ومدينة كوستي بولاية النيل الأبيض (جنوب) ومدينة دنقلا (شمال) لرفض التدخلات الأجنبية.

وفي 8 يناير/كانون ثان الجاري، أعلن بيرتس، في بيان، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة.

وفي 27 ديسمبر/كانون أول 2021، أعلنت تحالفات سياسية وأحزاب ومنظمات، تدشين تحالف باسم "قوى الحراك الوطني"؛ بهدف رفض التدخلات الأجنبية في شؤون السودان.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك الذي تم اعادته للحكم واستقال بعدها، إضافة الى اعتقال مسؤولين وسياسيين.