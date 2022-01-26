الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢
٠١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

'عروس داعش' لـ جونسون: سأساعدك اذا سمحت لي بالعودة إلى بريطانيا

'عروس داعش' لـ جونسون: سأساعدك اذا سمحت لي بالعودة إلى بريطانيا
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

قالت الشابة، شاميما بيغوم، العروس السابقة لأحد إرهابيي داعش، إنه ينبغي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يسمح لها بالعودة إلى بريطانيا للمساعدة في التصدي للإرهاب.

العالم - أوروبا

وحسب "ديلي ميل" هربت بيغم من بريطانيا مع زميلاتها المراهقات، أميرة عباسي وكاديزا سلطانة، عندما كانت تلميذة تبلغ من العمر 15 عاما في فبراير 2015، وانضمت إلى داعش الإرهابي، وهي الوحيدة من بين الثلاث فتيات بريطانيات، المعروف أنها ما زالت على قيد الحياة.

وبعد أن حرمت من جنسيتها البريطانية، أجرت الفتاة البالغة من العمر حاليا 22 عاما مقابلة من سجن الروج في سوريا، تم بثها على "دان ووتون" أمس الثلاثاء، على "جي بي نيوز".

وعندما سألها الصحفي أندرو دروري عما إذا كانت ستروي قصتها للحكومة البريطانية، قالت: "بالطبع، نعم، أعتقد حقا أنه من المهم أن يعرفوا ذلك حتى يتمكنوا من منع أشخاص آخرين من القيام بنفس الشيء مستقبلا".

وأضافت الشابة التي تقيم في معسكر الاعتقال منذ عام 2019: "الحرب ضد الإرهاب ليست وظيفة رجل واحد، إنها عدة أشخاص بمهارات متعددة". وعندما سئلت عما إذا كانت لديها الأدوات لمنع الأطفال من الإيمان بالإرهاب، أصرت: "أنا أفعل".

وعن موضوع عائلتها، أضافت: "إذا قمت بإرسال رسالة إلى عائلتي، فأنا أريدها أن تكون وجها لوجه وليس عبر وسائل الإعلام، فهذا أمر خاص جدا. عائلتي أفراد مميزون للغاية وأنا أحترم خصوصيتهم".

وجردت بيغوم من جنسيتها البريطانية في عام 2019، وفي فبراير من العام الماضي حكمت المحكمة العليا لأسباب تتعلق بالأمن القومي بأنها لا تستطيع العودة إلى بريطانيا لمتابعة الاستئناف ضد القرار.

وزعمت بيغوم أنها "ضحية استمالة المتطرفين، لكنها الآن "تفضل الموت" على الانضمام إلى "داعش"، واعترفت بأنها كانت مخطئة عندما قالت إن هجوم مانشستر كان "مبررا" بسبب الضربات الجوية التي قتلت "مدنيين" في سوريا. وقالت أيضا إنها لم تكن تعلم أن تنظيم داعش كان "عبادة الموت" عندما انضمت إليه".

روابط ذات صلة

ألمانيا..البدء بمحاكمة امرأة عائدة من سوريا بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي

السويد تفرج عن 3 نساء ارتبطن بداعش الإرهابي في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. متزعم زمرة 'الاحوازية' الارهابية أمام القضاء مجددا

'أطباء السودان' تعلن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 77 منذ أكتوبر الماضي

ليبيا: القبض على وزير الصحة ومساعده لتورطهما بقضايا فساد

'عروس داعش' لـ جونسون: سأساعدك اذا سمحت لي بالعودة إلى بريطانيا

ملك البحرين يزور الإمارات بعد رد صاروخي يمني على عدوانها

بالفيديو.. تعرف على قصة مقدسية تتردد دوما للصلاة في الأقصى