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'أطباء السودان' تعلن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 77 منذ أكتوبر الماضي

'أطباء السودان' تعلن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 77 منذ أكتوبر الماضي
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة أطباء السودان،اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 77 منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب وفاة متظاهر متأثرا بجراحه.

العالم- السودان

ووفق بيان للجنة (غير حكومية) "ارتقت روح الشهيد أحمد عبد المنعم (18 عاما) والذي أصيب برصاص حي في الرأس أثناء المشاركة في مظاهرات 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في أمدرمان بالخرطوم".

ولفت إلى: "ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات منذ 25 أكتوبر الماضي إلى 77 قتيلا".

وعادة لا تصدر وزارة الصحة بيانات بخصوص ضحايا التظاهرات التي تطالب بـ"الحكم المدني" منذ أكتوبر الماضي.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا".

وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.

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