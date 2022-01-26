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الطيران السعودي يواصل استهداف المدن والقرى اليمنية

الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

واصل طيران العدوان السعودي الاماراتي غاراته العنيفة على المدن السكنية في اليمن حيث شن اكثر من عشرين غارة فقط على العاصمة اليمنية صنعاء ما ادى الى اضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.

العالم - خاص بالعالم

الى ذلك أكد وزير الخارجية اليمني هشام شرف أن مواقف الإدانة من قبل بعض الدول حول الرد اليمني في العمق السعودي والاماراتي تعبر عن حالة من المجاملة والكذب مضيفا ان الرد اليمني رد مشروع على العدوان المستمر منذ سبع سنوات.

وفي التفاصيل، ليلة اخرى يقضيها سكان العاصمة اليمنية صنعاء تحت القصف الصاروخي والانفجارات الشديد. طيران العدوان يستهدف من جديد مدينة صنعاء باكثر من عشرين صاروخا وقنبلة شديدة الانفجار.
القصف الهستري هذا استهدف منطقة الصيانة وسط حي النهضة المكتظ بالسكان وسط صنعاء بأربع غارات، إحداها تسببت في تدمير أحد المباني واحتراق ما بداخله من معدات تتبع شركة الصيانة الكهربائية. كما استهدفت ثلاث غارات منطقة دار الرئاسة وغارتين على الحفا بمديرية السبعين كما شن الطيران أربع غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان وغارة على الضبعات في ذات المديرية، كما استهدف بست غارات مديرية بني مطر.
الغارات الهستيرية هذه خلفت حالة من الهلع وسط المواطنين والحقت أضرارًا متفاوتة في منازلهم وممتلكاتهم حيث يتعمد الطيران استهداف المناطق المأهولة في أوقات متأخرة من الليل، وهو ما يتسبب بمضاعفة حالة الرعب لدى الاطفال والنساء كما يتعمد الطيران فتح جدار الصوت قبيل تنفيذ الهجمات، واستخدام قنابل شديدة الانفجار حتى يخيل لكل من يسمع صوتها أنها وقعت على راسه او مقربة منه.
وبالتزامن مع الغارات المكثفة على المناطق السكنية يعمد العدوان السعودي الاماراتي الى استهداف شبكات الاتصالات بشكل ممنهج حيث واصل الطيران استهداف المواصلت من خلال استهداف مبانيها ومعداتها واخرها استهداف شبكةَ الاتصالاتِ في جبل حرورة بخولانَ في محافظةِ صنعاء ما ادى الى تدمير كل المعدات وقطع الاتصالات عن مناطق متعددة من اليمن كما استهدف شبكة الاتصالات في محافظة ذمار وسط البلاد ما ادى الى انقطاع الخدمة هناك بشكل كبير.
الى ذلك أكد وزير الخارجية اليمني هشام شرف أن مواقف الإدانة من قبل بعض الدول حول الرد اليمني في العمق السعودي والاماراتي تعبر عن حالة من المجاملة والكذب بين السعودية والإمارات والدول التي تربطها بها مصالح مضيفا ان العالم يعرف أن عملية إعصار اليمن رد مشروع ومحق على الجرائم المرتكبة في اليمن مشددا أن الإرهابي هو من يقتل ويحاصر الشعب اليمني منذ سبع سنوات وليس من يدافع عن نفسه ووطنه.

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