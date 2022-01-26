الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ميقاتي يشكر سوريا والأردن بعد توقيع اتفاقية استيراد الطاقة

ميقاتي يشكر سوريا والأردن بعد توقيع اتفاقية استيراد الطاقة
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

شكر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء الأردن وسوريا، بعد توقيع لبنان اتفاقية استيراد الطاقة مع البلدين.

العالم - لبنان

وقالت رئاسة الحكومة عبر "تويتر"، إن ميقاتي التقى وزيري الطاقة في الأردن صالح الخرابشة، وسوريا غسان الزامل، في حضور وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، لمناسبة توقيع لبنان اتفاقا لاستيراد الطاقة من الأردن عبر سوريا.

وقال ميقاتي: "نحن نشكر الأردن وسوريا لتعاونهما في إنجاز هذا المشروع الحيوي للبنان، والذي سيساعد على حل ازمة الكهرباء في لبنان"

وأضاف: "في الاوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، تأتي هذه الخطوة كمساهمة عملية مشكورة لحل ازماتنا المتركمة، وإننا نتطلع أيضا إلى إنجاز الخطوات اللازمة لاستجرار الغاز من مصر في اقرب وقت".

روابط ذات صلة

ميقاتي يتطلع الى توثيق التعاون بين لبنان ودول الخليج الفارسي

رئيس حكومة لبنان استقبل وزير خارجية الكويت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي: مستعدون لنضع امكاناتنا في متناول اشقائنا في اذربيجان

تواصل تساقط الثلوج في لبنان وانقطاع الطرق الجبلية

'طالبان' تكشف تفاصيل اللقاء في أوسلو

شاهد.. ’قسد’ تعلن سيطرتها على سجن الصناعة بالكامل

ميقاتي يشكر سوريا والأردن بعد توقيع اتفاقية استيراد الطاقة

شاهد/ العراق يسجل ارتفاعا ملحوظا بإصابات ووفيات كورونا