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شاهد.. ’قسد’ تعلن سيطرتها على سجن الصناعة بالكامل

شاهد.. ’قسد’ تعلن سيطرتها على سجن الصناعة بالكامل
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

بعد تجدد الاشتباكات في محيط سجن الصناعة في الحسكة بين عناصر تنظيم "داعش" الارهابي وميليشيا "قسد"، الأخيرة تعلن سيطرتها الكاملة على السجن.

العالم - سوريا

وجاء في بيان من "قسد": "تتويج حملة "مطرقة الشعوب" العسكرية والأمنية بالسيطرة الكاملة على سجن الصناعة بالحسكة من قبل قواتنا واستسلام جميع عناصر داعش".

ونشرت "قسد" على صفحتها في "فيسبوك" مقطع فيديو تظهر دفعات جديدة من عناصر "داعش" استسلموا إلى قواتها في سجن الصناعة.

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وشهد حي غويران الذي يقع فيه سجن الصناعة في الأيام الأخيرة اشتباكات عنيفة بين "قسد" وما يسمى قوى الأمن الداخلي الكردية ("الأسايش") من جانب و"داعش" من جانب آخر، بعد أن هاجمت خلايا "داعشية" السجن وسيطرت عليه، ما يعد أكبر عملية للتنظيم الإرهابي منذ عام 2019.

واستقدمت "قسد" في الأيام الأخيرة تعزيزات إلى الحسكة لمواجهة "الدواعش" الذين تحصنوا داخل السجن ومحيطه، وتسلل بعضهم إلى أحياء أخرى من المدينة.

ويضم سجن الصناعة نحو 3.5 ألف سجين ويعد أكبر سجن لعناصر التنظيم الارهابي في العالم.

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