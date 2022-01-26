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انفجار في مبنى اداري بأثينا يخلف أضراراً كبيرةً و3 مصابين

انفجار في مبنى اداري بأثينا يخلف أضراراً كبيرةً و3 مصابين
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أسفر انفجار عن إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بمبنى إداري وتحطم واجهات متاجر قريبة في منطقة مزدحمة وسط العاصمة اليونانية أثينا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

العالم - أوروبا

وقال مسؤولو إدارة الإطفاء إن رجلا يبلغ من العمر 77 عاما نقل إلى مستشفى مصابا بحروق. وتلقى اثنان آخران رعاية طبية لاستنشاقهما الدخان.

وهشم الانفجار النوافذ وحطم واجهات المباني في شارع سينجرو الرئيسي الذي يربط وسط المدينة بالضواحي الجنوبية، كما ألحق أضرارا بمبان على بعد نحو 200 متر.

واستخدم عناصر الإطفاء سلالم هوائية للبحث عن أي شخص يحتمل أن يكون محاصرا داخل المباني المتضررة. ومع بزوغ الفجر اقتحموا المتاجر المتضررة لتحرير عدد من المحاصرين بداخلها.

وتناثر الحطام في الشارع بعد يوم من عاصفة ثلجية شديدة اجتاحت العاصمة مما أدى إلى تعطيل حركة المرور وتقطع السبل بآلاف الأشخاص.

وقالت فرقة الإطفاء إن ما لا يقل عن 18 من أفرادها استخدموا سبع مركبات لإخماد حريق شب في أحد المباني وسيطروا عليه تقريبا.

ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار أو الحريق.

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انفجار في مبنى اداري بأثينا يخلف أضراراً كبيرةً و3 مصابين

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