الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وقفة احتجاجية بالحديدة تنديدا بتصعيد العدوان على المدينة

وقفة احتجاجية بالحديدة تنديدا بتصعيد العدوان على المدينة
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

نظم مكتب الإرشاد وشؤون الحج والعمرة ووحدتا العلماء والمتعلمين والثقافة القرآنية بمحافظة الحديدة اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية تنديداً بتصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ضد الشعب اليمني.

العالم-اليمن

وبارك المشاركون في الوقفة التي أقيمت أمام مكتب الأمم المتحدة بالحديدة عمليتي إعصار اليمن الأولى والثانية في العمقين السعودي والإماراتي، والملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

واستنكر المشاركون في الوقفة بحضور مدراء مكاتب الإرشاد عبد الرحمن الورفي والنقل محمد السويدي والسياحة عبد الإله الاهدل، ومديرية الميناء عبد الله الهادي، صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم العدوان التي تتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وفي الوقفة أشار نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية الشيخ علي عضابي إلى أن جرائم العدوان بحق المدنيين، لن تزيد الشعب اليمني إلا ثباتا وصمودا في مواجهته.

ولفت إلى أهمية دور العلماء والخطباء في تبصير الأمة وتوضيح ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار ومؤامرات تستهدف إخضاعه وكسر إرادته.

واستنكر بيان الوقفة الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين من النساء والأطفال وتدميره الممنهج للبنية التحتية، وآخرها استهداف مبنى الاتصالات والسجن الاحتياطي في صعدة متسببا في استشهاد وجرح المئات.

وشدد البيان على ضرورة تفعيل دور الخطباء والمرشدين في التوعية بمؤامرات العدوان وأهدافه، وجمع كلمة الأمة وتوحيد الصف لمواجهته.

وحث الجميع على الإسهام في تعزيز الصمود ورفد الجبهات.. مباركا الضربات الموجعة في العمق السعودي الإماراتي.

تصنيف :

روابط ذات صلة

مجازر وحصار وتضليل اعلامي وعزل اليمن عن العالم.. ماذا تريد السعودية بعد؟

شاهد.. ادانات واسعة لمجازر العدوان في اليمن وصنعاء تحذر الإمارات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعرف على أغرب عادات الزواج حول العالم..

ما يحدث لجسمك عندما تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم؟

بالفيديو: شاحنة تتسبب بحادث فظيع في أندونيسيا

تشكيلة الفراعنة الأساسية لمواجهة 'الأفيال' في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

دمشق تستنكر بيان المجلس الاوروبي حول سورية

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. العدوان على اليمن.. ومواجهة صنعاء للسعودية والإمارات