غريب ابادي یلتقي سفيري بولندا والهند

العالم- ايران

وأستعرض غريب أبادي خلال هذين اللقاءين ، سياسات حقوق الإنسان والدبلوماسية القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، معلنا استعداد طهران للتباحث وتطوير التعاون القانوني والقضائي مع البلدين.

ولفت غريب ابادي خلال لقائه السفير الهندي الى القواسم الثقافية بين البلدين وقال انه للاسف، يطغى النهج الغربي اليوم على حقوق الإنسان ، ولا يؤخذ منظور حقوق الإنسان للدول النامية ومبدأ احترام التنوع الثقافي في الاعتبار". يمكن للهند أن تلعب دورًا فعالاً في مواجهة هذا النهج الأحادي الجانب.

بدورهما اعرب سفيرا الهند وبولندا عن تطلع بلديهما لتبادل الخبرات والزيارات القضائية وتطوير التعاون مع ايران في هذا المجال.