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غريب ابادي یلتقي سفيري بولندا والهند

غريب ابادي یلتقي سفيري بولندا والهند
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

التقى نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية كاظم غريب أبادي اليوم الاربعاء سفيري بولندا والهند في طهران ماتشي فوكوفسكي ، وكددام دارمندرا ، كلا على انفصال وعقد معهما جولة من المباحثات.

العالم- ايران

وأستعرض غريب أبادي خلال هذين اللقاءين ، سياسات حقوق الإنسان والدبلوماسية القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، معلنا استعداد طهران للتباحث وتطوير التعاون القانوني والقضائي مع البلدين.

ولفت غريب ابادي خلال لقائه السفير الهندي الى القواسم الثقافية بين البلدين وقال انه للاسف، يطغى النهج الغربي اليوم على حقوق الإنسان ، ولا يؤخذ منظور حقوق الإنسان للدول النامية ومبدأ احترام التنوع الثقافي في الاعتبار". يمكن للهند أن تلعب دورًا فعالاً في مواجهة هذا النهج الأحادي الجانب.

بدورهما اعرب سفيرا الهند وبولندا عن تطلع بلديهما لتبادل الخبرات والزيارات القضائية وتطوير التعاون مع ايران في هذا المجال.

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