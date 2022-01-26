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برلماني ايراني:

مفاوضات فيينا حققت تقدما الا ان بعض القضايا ماتزال عالقة

مفاوضات فيينا حققت تقدما الا ان بعض القضايا ماتزال عالقة
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية محمود عباس زاده مشكيني ان مفاوضات فيينا حققت تقدما الا ان بعض القضايا ماتزال عالقة لحد الآن.

العالم- ايران

واشار عباس زاده مشكيني، في تصريحه على هامش اجتماع اعضاء اللجنة البرلمانية بوزير الخارجية حسين امير عبداللهيان اليوم الاربعاء، الى ايضاحات عبداللهيان للنواب المجتمعين، موضحاً: إن الفريق الايراني المفاوض لم يعقد أي اجتماع مباشر مع نظيره الاميركي لحد الآن.

واضاف: يحاول الغربيون كسب الامتيازات من ايران ويسعون لاثارة الخوف بين شرائح الشعب الا ان مخططهم البالي يؤول الى الفشل كالسابق.

وتابع: الحصول على ضمانات حقيقية وشاملة يكتسب الاهمية لايران كما يتم التأكيد على التحقق من الغاء الحظر.

ولفت الى ان مايكتسب الاهمية يتمثل بالتوصل الى اتفاق مستديم وشامل وفق قاعدة ربح - ربح حيث انه بفضل توجيهات قائد الثورة ستتحقق آمال الشعب في إطار مصالح البلاد.

ونوه الى ان ايران تسعى للتوصل الى اتفاق مستديم يرفع قلق الطرف المقابل ويحقق مطالب ايران القانونية في ازالة الحظر فيما يسعى الطرف الآخر الى اتفاق مؤقت لنكثه متى مايشاء.

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